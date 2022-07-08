高市警局保安大隊警衛中隊員警王勝學昨天清晨上班途中騎車車禍重傷，家屬今天忍痛決定放棄急救拔管，遺體送回屏東老家。保大指出，王勝學從警31年積極進取，同仁相當不捨。

高雄市政府警察局保安警察大隊下午新聞稿指出，51歲王勝學昨天清晨近7時騎車上班途中，在林園區鳳屏二路和江山路口發生車禍，重傷送高雄長庚紀念醫院救治。家屬不忍他病痛所苦，今天決定放棄急救拔管，由保安大隊派車護靈返回屏東老家。

保大指出，王勝學自民國99年12月至今均服務於高市保大警衛中隊駕駛班，從警31年期間，榮獲警察獎章3枚，累積嘉獎達657次，記功12次等獎勵。

保大表示，王勝學畢業於台灣警察專科學校警員班134期，79年銓審合格，分發至內政部警政署保安警察第一總隊服務至88年3月，88年4月至90年2月分別任職高市岡山警分局及旗山警分局，因積極進取且勇於任事，90年3月至99年12月轉任當時高雄縣警察局保安警察隊霹靂小組。

由於此案屬因公致傷死亡案，保大除依規定通報警，聯絡院方協助搶救，幹部也趕赴院方慰問家屬致贈慰問金，大隊同仁對王勝學都深表不捨。（編輯：郭諭儒）1110708