今(8)日新北市三重區安和路有棟住宅社區一樓發生火警，並有濃煙竄出，所幸火災剛發生時社區的系統警報設備立刻鈴聲大作，即時通知住戶逃生，火勢也立刻被撲滅，並無造成人員傷亡，僅有2人受困，後也順利救出；消防局呼籲，集合住宅社區大樓應定期落實消防設備檢查維護，才能在發生火警危急關鍵的時候發生作用。

這起意外火警發生在今早8時24分許，這棟7層樓高的20多年建築一樓突然冒出濃煙，火災發生當下該社區的火災警報消防設備在第一時間發揮作用，立刻警鳴廣播通報該社區住戶發生火災避難逃生，並有熱心住戶利用社區滅火器協助滅火

新北市政府消防局獲報後，立即派遣三重、重陽、慈福等6個分隊前往搶救，消防人員到場時，有住戶表示該失火住家還有2位民眾尚未逃出，消防人員立即入室搶救，最後在後陽台發現2名避難民眾，除了輕微嗆到外並無大礙，並順利救出。

警消發現，起火點是在一樓住戶的臥房床頭附近，而屋主平時有抽菸的習慣，不排除可能是菸蒂的星火導致，但詳細原因仍有待警消調查釐清，而火勢不到10分鐘內，就在熱心民眾與消防人員的通力合作下撲滅。

新北市政府消防局呼籲，集合住宅社區大樓應定期落實消防設備檢查維護及向地方消防分隊檢修申報。對於5樓以下公寓住宅未設有消防安全警報設備，應安裝住宅火災警報器，並且避免於家中堆積雜物、窗戶封死，阻礙避難逃生動線，平時做好消防安全，才能在發生火警危急關鍵的時候發生作用。