新北市經發局6月底攜手12家在地企業前往東京有明展覽館（Tokyo Big Sight）參加「2022日本移動通訊應用展」，近期圓滿落幕，成功吸引NEC、Panasonic、FUJISOFT、TOSHIBA、NOKIA、三菱電機等企業洽詢，預估潛在訂單可達1.53億元。

經發局長何怡明說，今年日本移動通訊採取虛擬線上、實體線下方式進行，並在本月1日落幕，本次大會吸引美國、以色列、越南等12個國家、192家廠商參展，觀展人數超過1.7萬人次，市府積極向主辦單位爭取最佳展覽地點，並在入口處設置專屬館區，連續3日吸引眾多5G、IOT及通訊設備產業的國際大廠關注，接洽約400場次，商機達1.53億元。

實際參展的「串流國際」企業表示，公司在會場展出曾獲美國CES穿戴科技項的創新大獎「5G／4G穿戴攝影機」和「移動緊急應變系統」，吸引約35家日本買主，還有日本當地通路及代理商與公司接洽；綠億科技公司則以戶外型5GNR天線，吸引到日本大型電機製造商關注；磐儀科技的新型平板電腦產品則獲得日本本大型連鎖超市企業關注，甚至有韓國廠商直接在會場表明，採購半自動化倉儲設備的意願。

經發局表示，除了帶領企業前往日本參展，今年9月即將籌組台灣新北館2.0，前往「德國柏林消費電子展（2022 IFA）」，拓展歐洲市場商機，另外市府也計畫在8月23日至24日舉辦「新北市國際採購商洽會」，邀集歐美、東南亞等國際買主到新北，該活動近期開放報名，有興趣的企業可至經發局官方網站(https:://www.economic.ntpc.gov.tw/)公告查詢。