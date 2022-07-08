世界各國陸續走出新冠肺炎陰霾實施邊境解封，我國民眾疫情前最愛前往的日本與韓國，近期也不斷拋出解封利多，但旅遊業者發現，泰國因早早向各國旅客招手，完整接種疫苗後入境免隔離，旅遊復甦快、住宿漲幅較低，加上物價親民、泰銖匯率便宜，6月機票銷售成長57％，吸引不少旅客著手規畫行程。

泰國7月1日起放寬入境規定，根據雄獅旅遊觀察，6月東南亞機票銷售量較5月成長57％，目前共有華航、長榮、星宇營運台北往返曼谷的航班。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，泰國是機票、飯店、交通等漲幅最小的國家，加上泰銖匯率相對較低，吸引不少旅客開始著手規劃旅遊行程。

賴一青指出，由於疫後旅遊型態的改變，旅客希望可以停留較長時間，因此雄獅旅遊推出星宇航空8日自由行，全程精品4星酒店及贈送曼谷4小時用車、電話sim卡，每人2萬6999元起；長榮航空10日自由行贈送機場到飯店接送、電話sim卡，每人2萬2999元起，上架1周以來旅客反應不俗。

賴一青說，目前泰國已有學術交流、運動賽事、自由行等需求出現，也有接獲不少企業奬勵旅遊團、高爾夫球團詢問，待未來開放組團旅遊後，相信會成為相當熱門的旅遊目的地。

易遊網則看好國旅回溫，與星宇航空再度攜手合作，推出台東微旅行2.0七夕班機，於七夕情人節當週的週末假期，結合環島之星推出「雙星假期 漫遊台東」七夕慢旅行程，並搭配現正熱夯的台東熱氣球嘉年華，安排旅客搭乘搶破頭的熱氣球繫留體驗，享受在空中放閃的甜蜜滋味。

易遊網指出，「雙星假期 漫遊台東」七夕慢旅行程將於8月6日啟航出發，去程於上午10點30分搭乘星宇航空自桃園起飛，機上享受星宇質感舒適的軟硬體服務，並飛往宮古島上空俯瞰動人絕美海景，再折返欣賞東海岸風光，最後於台東降落；回程交通則將搭配最萌觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，一次體驗全台2大最吸睛的空陸交通。