苗栗縣8日新增確診者838人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣8日新增本土確診838例。因應中央即日起調增入境總人數為每週4萬人次，自7月14日零時起，放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，但境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

苗栗縣衛生局表示，依據指揮中心公告7月6日新增2例Omicron BA.5亞變種病毒本土個案，該2例個案因與母親自美返台，因接送時於桃園至台中車程中受染，定調為家庭群聚案。目前入境旅客約有25％是由親友開車接送，請接機的鄉親務必參考防疫計程車的防疫措施，接送者應打滿2劑以上疫苗並穿戴手套和口罩，親友上車前應對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不可飲食並保持充分通風，車上所有人全程佩戴口罩、避免交談，接送完成後，全車內外則需進行徹底清消。

縣長徐耀昌叮嚀家有5至11歲學童的家長注意，針對BNT第2劑疫苗接種需求，7月9日開設有6個疫苗大型接種站，包括頭份國中活動中心、照南國小活動中心、文華國小活動中心、維真國中活動中心、苑裡國小活動中心、通霄鎮綜合活動中心等，請家長攜帶意願書及學童健保卡，依照學校通知時間陪伴孩子前往接種，分流不群聚。若無法配合施打時間，後續可向各合約醫療院所預約後接種。