新竹市長林智堅碩士論文抄襲爭議仍待釐清，今天中午卻驚傳日本前首相安倍晉三今遭槍擊事件，分散輿論議題關注度，讓林競選桃園市長的LINE後援群組幸災樂禍，有成員直言「安倍中槍，市長論文熱度應該沒事了，過幾天就天下太平」。

國民黨文傳會副主委林家興表示，不知道這是支持者自發性群組還是屬於林智堅官方後援會群組，希望大家朝野不分黨派都能夠為安倍首相的健康安全祈福，在這個危難時刻不要有幸災樂禍的言語出現。

林智堅深陷論文抄襲爭議難以自清，今天中午卻驚傳安倍晉三遭槍擊的重大國際事件，獲各界高度關注，也分散輿論對林抄襲論文案關注，讓林智堅不少支持者對林論文爭議反鬆一口氣。

「林智堅in桃園2022線上後援會」中就有成員發言表示，「安倍中槍，市長論文熱度應該沒事了，過幾天就天下太平」，還有成員更稱，「我們小智福氣夠，到哪都有人幫，連老天都幫他，藍營市長跟本沒得比」，對安倍晉三遭槍擊幸災樂禍。