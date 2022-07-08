第五種疫苗選擇Novavax，台中市明日起將開打。（台中市政府提供）

台中市8日確診人數新增3851例，相較上周五7月1日5155例，下降25.3％，第五種疫苗選擇Novavax，中央已配賦3萬8000劑，明日起在各合約醫療院所提供18歲以上市民開打。副市長令狐榮達表示，台中疫情雖已脫離高原期，由於進入暑假，出遊民眾增多，呼籲市民仍應落實防疫措施。

台中市府自周二7月5日開始，一連三天再度加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者接種莫德納疫苗，共施打1萬9742人，接種率22.5％。截至昨日，台中已有17萬859位長者完成第4劑疫苗接種，涵蓋率41.51％，排名六都第一。

另外，統計至昨日止，台中市5至11歲兒童疫苗第一劑共施打15萬5283人，第一劑疫苗涵蓋率80.04％；第二劑共施打6萬2796人，第二劑疫苗涵蓋率32.37％。依照可接種日期推算，第二劑兒童莫德納疫苗可施打人數有3萬7169人，實際接種率55％；第二劑兒童BNT疫苗可施打人數10萬5895人，接種率40％。

令狐榮達指出，首批6個月至5歲的莫德納嬰幼兒疫苗，台中預計於7月22日開打，由於該年齡層孩子是首度施打，市長盧秀燕對於接種細節非常重視，市府綜合考量家長上班時間與孩子托育狀況，採取合約院所、幼兒快打站、衛生所、入園「四管齊下」接種方案，體現台中友善育兒城市理念，也方便家長屆時妥適安排最適合孩子的接種方案。

衛生局專門委員陳淑芬說明，中央公布台中今日確診人數新增3851例，新增12例死亡個案，年齡介於69至96歲，其中有3例未接種疫苗、1例接種一劑、1例接種兩劑、7例接種三劑，12例皆有慢性病(高血壓、心血管疾病、慢性腎衰竭)或癌症病史，死因多為呼吸衰竭、心肺衰竭、敗血症及新冠病毒感染。

令狐榮達也提醒，還未施打疫苗的長輩不用擔心，可選擇前往鄰近的合約醫療院所接種，只要在7月底前施打疫苗，都可獲中央獎勵的500元禮券、2劑快篩試劑。另外，目前台中校園集中接種持續進行中，若家長有其他考量尚未讓孩子接種，也可自行向合約醫療院所預約，市府會滾動評估未來是否加開第三波兒童BNT快打站。