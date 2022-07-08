「2022和通盃第一屆街舞大賽」7月10日於台南文化中心假日廣場舉行。(曹婷婷攝)

聖功女中學生街舞演出精湛。(曹婷婷攝)

台南近年街舞風氣漸盛，台南市政府文化局及和通文化藝術基金會共同主辦「2022和通盃第一屆街舞大賽」，本周日登場，吸引23組124名國高中生參賽，作家蔣勳獲邀擔任嘉賓，他期許年輕人做自己、勇於表達自我獨特性。

蔣勳說，他在80年代就很關注街舞發展與街頭文化，也曾建議時任台北市文化局長的龍應台，應開闢廣場提供青少年發展街舞文化，因此，此次也特別南下關切台南的這場街舞大賽。他說，樂見政府舉辦街舞活動，但欣賞學生演出發現孩子們仍有一種「一致性」，不太敢跟別人不一樣，未來真正該關心的是，怎麼讓年輕人個性能真正揮灑出來？如何在街角發掘真正有獨特性的力量？

他也以藝術家巴斯奇亞為例，巴斯奇亞為紐約塗鴉藝術家，如今作品動輒好幾億元，而巴斯奇亞的叛逆、不走規矩的路，成就他的創作，這也才能彰顯活力，而街舞、街頭藝術也正是得以展現不受制約的自由揮灑與個人獨特性。

他說，國外的街頭藝術與街舞很早之前就發展得非常成熟，台灣也要持續進步，追求不受制約的藝術發展，讓青少年自由揮灑並肯定他們。

和通文化藝術基金會李怡寧董事長表示，藉由街舞的興趣培養，增強青少年們對藝文的喜愛，這場比賽雖然是和通文化藝術基金會第一次辦理，但規模及評審陣容都十分堅強，希望能為南部舞蹈種子扎根，讓台南成為台灣街舞的重要城市。

首場街舞比賽吸引23組國高中生學生報名，負責協辦賽事的台南在地街舞團體「S.F.C街舞團」老師陶正忠說，台南在2000年曾是街舞、塗鴉重鎮，但後來式微，直到這2年街舞風氣再起，也有很多台南學子到外地參賽，目前該團有10多名老師巡迴國高中教街舞，希望培育學子正向的休閒娛樂，甚至能把街舞發展成為一門專業，變成志業。