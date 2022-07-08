「童養媳」是傳統社會的婚姻習俗之一，通常將未成年的女孩送養或賣到另一個家庭，長大後與該家庭的兒子正式完婚。有女網友就分享自己童養媳阿嬤的真實遭遇，阿嬤長年只能把苦往腹裡吞，邊聽歌邊拭淚，讓不少網友看了都忍不住紅了眼眶。

一名女網友6日在網路論壇《Dcard》上，以「因為錢被賣掉的阿嬤」為題發文，透露自己的阿嬤已經逝世1個月，很多遺物都已經被處理掉，想念阿嬤的時候只能看著過往出遊的照片，聽整夜阿嬤最愛的歌曲，像是《為著十萬元》、《絕情夢》、《不如甭熟悉》等，而腦海中也浮現從前相處的美好過往。

回憶起過去，女網友認為，阿嬤特別疼愛她這個孫女，並沒有傳統重男輕女的觀念，還會特地為她留下雞腿，特地準備她最愛吃的菜餚。「可能是因為60年前的台灣大多很窮，阿嬤身為女生，不能讀書要照顧弟妹外，還要被當童養媳賣給阿公家」。女網友說，印象中的阿嬤不是在廚房忙碌，就是在外面打工，而總總委屈阿嬤卻只能往心裡吞。

女網友認為，阿嬤非但沒有傳統重男輕女的觀念，還特別疼愛孫女，總是會把最好的留給她。(圖/擷取自Dcard)

女網友透露，小時候曾經無意間看到阿嬤在房間邊聽歌邊擦眼淚，當時年幼不懂事的她還直接跑去關心阿嬤，但阿嬤卻裝沒事地收起哀傷，並對她說：「要好好讀書，不要也被賣掉」。讓這名女網友心生陰影，央求爸爸如果要賣也是先賣掉弟弟。

而隨著時間的流逝，上了大學的女網友和阿嬤聚少離多，但逢年過節和阿嬤相聚，還是會看到阿嬤躲在房間聽歌拭淚，長大的女網友才漸漸明白這些複雜的情緒，「其實是對現在的生活覺得委屈辛酸，希望能有娘家的支持，但同時也怨恨娘家的無情」。女網友最後感性寫道，「現在想想，阿嬤終於解脫了，希望她下次投胎能到好人家，擁有父母兄弟跟另一半的疼愛，不要再受這些委屈」。

貼文曝光後，逼哭許多網友，有人說「我也想阿嬤了，之前阿嬤過世也是哭得很慘」、「不要難過，相信阿嬤在天上也會持續愛著你」、「以前年代過得很辛苦，我外婆不識字，只能靠撿拾瓶罐與寶特瓶補貼家用」、「阿嬤這一輩子辛苦了，好險有妳這麼貼心懂她的孫女」。