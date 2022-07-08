李姓幫派分子等人先在臉書社團以高薪等為由，召募台灣人赴柬埔寨擔任電信詐欺等工作，並與柬埔寨人蛇集團對分抽仲介佣金，初估82人受害。刑事局循線逮捕李男等9人送辦。

刑事局今天召開記者會，國際刑警科長李泱輯指出，3月間獲報，有民眾應徵工作卻遭惡意扣押在柬埔寨，經查35歲李姓男子等9人涉嫌在台成立人蛇集團，組專案小組查緝。

刑事局查出，竹聯幫某堂口會長的李姓男子與柬埔寨人蛇集團合作，李男等人從去年11月間，先在臉書（Facebook）社團張貼應徵打字員、博弈推廣等工作，月薪為新台幣7、8萬元等字句。

警方說，被害人與李姓男子等人聯繫、會面後，會被帶至旅館，並協助買機票，事後再帶往機場赴柬埔寨，由柬埔寨人蛇集團成員接手後，再仲介給當地詐騙集團。李姓男子等人初估仲介一人可抽約40萬元至60萬元，再與柬埔寨人蛇集團對分費用，並透過虛擬貨幣收款。

警方表示，有被害人赴柬埔寨後發現從事電信詐騙，表達想返台，就被當地詐騙集團成員毆打、恐嚇，甚至要求先還仲介費，因多數為經濟狀況不佳的民眾，只能被扣留在柬埔寨，去年11月至今年5月止，共82人受害，約50人還留在當地。

警方說，被害人平均年齡約26、27歲，以男性居多，其中有人是要應徵客服、男優等工作，有被害人今年3月順利逃回台灣，立即報警。

警方掌握線索後，5月、7月間赴台北市等處逮捕李姓男子等9人，搜出契約書、模擬槍等物。警詢後依違反妨害自由等罪嫌把李男等人移送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110708