指揮中心今（8）日公布國內新增30,314例本土個案、163例境外移入以及131例死亡，由於本土疫情呈現緩降、死亡仍在百例徘徊。發言人莊人祥表示，死亡病例若要更低，確診數量也要減少，預估仍須兩三個禮拜的時間才可看到疫情明顯下降。

在邊境部分，我國7日祭出第二波入境總量管制提升，每周4萬人入境以及14日起入境免持PCR陰性證明，指揮中心預計仍要再觀察2～3周才會有下一波放鬆規劃，指揮中心根據這段時間的運作以及國內疫情狀況滾動式調整，也會討論相關配套措施是否需要加強。

至於有學者建議在入境檢疫政策上可以放寬從「一人一戶」更改為「一人一室」，並且4天自主防疫期間住防疫旅館的限制鬆綁，可以增加防疫旅宿1倍的周轉量。莊人祥指出，目前防疫旅館數量充足，如果有不夠的狀況發生，會隨時啟動應變措施。

媒體詢問，取消登機前的PCR陰性證明，是否會讓我國境外移入數量增加？莊人祥回應，近日、在取消入境陰性證明前，已經觀察到境外移入數量逐漸上升的現象，但是主要是國外疫情也在升溫中，必須區別成因是國際疫情上升還是開放政策；同時也呼籲民眾，若確診應該在當地國待滿七天後再搭機返台。

另，前副總統陳建仁認為當第三劑接種率達75％有望接受國境解封。莊人祥說，第三劑接種率為70.53％，距離陳建仁的目標仍有一段差距，呼籲大家一起努力，增加疫苗覆蓋率。