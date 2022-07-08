今天在大聯盟場上天使以1：4不敵金鶯，目前戰績38勝46敗排美聯西區第4，近10場4勝6敗，此戰派出新人希爾賽(Chase Silseth)先發投球，但再次以悲劇收場，4局投球中他挨了4分包含1支全壘打，戰績是1勝3敗、自責分率5.84，此外打線也相當低迷，上一戰展現全能身手的大谷翔平3打數無安打，僅靠保送上壘。

天使本季開高走低，換掉教練麥登(Joe Maddon)成績仍不見起色，投手低迷已見怪不怪，打線也非常不穩定，最近除大谷力奪先發5連勝，幾乎沒有具威脅性投手。此戰首局開路先鋒畢拉(Jonathan Villar)擊出安打，隨後大谷連選4壞球上壘，形成一二壘有人，接著對方接連送出暴投和4壞，畢拉上到三壘，但最後仍無法取分。

2局菜鳥先發希爾賽就遭羅許曼(Adley Rutschman)轟出陽春炮，3局再被曼卡索(Ryan Mountcastle)擊出二壘安打，讓球隊以0：2落後。接著5局沒解決半個人就被換下，金鶯打者攻占一、三壘，換投後旺茲(Andrew Wantz)沒能守住失掉2分，全算在希爾賽身上，此戰他僅投4局被敲6安打(1轟)失4分，有2次三振1次保送。

7局天使終於破蛋，捕手鈴木清(Kurt Suzuki)敲出高飛犧牲打拿下1分，但這就是他們此戰唯一的分數，天使全場有6支安打，畢拉4打數2安打為最佳，主炮卓奧特(Mike Trout)和大谷合計7支0。明天球隊將派出德梅斯(Reid Detmers)先發，本季他曾投出無安打比賽，但仍因表現不佳被下放小聯盟，就看這次能否討回顏面了。