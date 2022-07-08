2022年台中市聯合婚禮9／3將在后里馬場舉行，即日起開放120對新人報名參加；圖為去年在大肚磺溪書院的聯合婚禮活動，新人共同接受台中市長盧秀燕證婚祝福。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

今年台中市聯合婚禮將選在后里馬場風華館前廣場盛大舉行。見證親友還可順道暢遊周邊知名觀光景點。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

順利搶得頭香、成功報名參加今年台中市聯合婚禮的第一對新人，還將享有在婚禮活動當天搭乘專屬馬車進場的早鳥獎勵。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

你準備好步入人生下一階段了嗎？台中市今年聯合婚禮將於9月3日在后里馬場風華館前廣場盛大舉行，即日起至7月28日下午5時止開放線上報名，民政局長吳世瑋表示，今年開放120對新人參加，由市長盧秀燕親自證婚祝福，歡迎新人踴躍報名體驗夢幻馬車婚禮，留下一生一次的專屬回憶。

2022年台中市民與公教人員聯合婚禮，結合后里兩馬文化、花卉及蕯克斯風等在地文化精神，打造專屬主題婚禮，讓新人們一起感受浪漫夢幻又古色古香的馬場歷史文化，報名成功，還可獲贈新人精美小家電及金鏟子等多樣好禮增添祝福，留下難忘的幸福回憶，並延續地方產業續航力。

吳世瑋說明，后里馬場是國內最具歷史規模的馬場，也是台灣馬的文化與歷史深耕的發源地，更是2020年台灣燈會及先前台中花博的舉辦場地，累計創造百萬觀光人次，過去十年，市府花費近百億元開發后里馬場，打造全台最大馬術運動教育文化體驗園區。

吳世瑋指出，市府積極推廣「樂婚、願生、能養」政策，同時結合在地文化觀光的推動，近年陸續在各地熱門觀光景點籌辦聯合婚禮，去年在熱門婚攝景點「大肚磺溪書院」舉行，結合當地地名「大肚」的台語諧音，獻上「早生貴子」的滿滿祝福；今年則選定於后里馬場舉行，結合當地馬場文化，要讓大家「攜手同心、馬上幸福」。

此外，參與聯合婚禮的民眾親友也可順道暢遊周邊觀光景點，如：麗寶樂園渡假區、后豐鐵馬道、后里森林公園、張連昌薩克斯風博物館、木匠兄妹木工房、月眉糖廠、中社觀光花市及泰安鐵道文化園區、后里動物之家等，感受后里在地人文風貌。

民政局表示，聯合婚禮開放線上報名，限額120對，凡在台中市設籍、就業或台中市政府所屬公教人員，符合報名資格者，均可報名參加，第一對報名的市民及公教人員新人，聯合婚禮當天還能享有搭乘專屬馬車進場的早鳥獎勵，詳情請連至活動官網查詢，網址(http：／／www.sgf3535.tw／2022wedding／。