《超級王牌棒球隊》四美程文欣（左起）、許淑淨、譚雅婷、姜巧文。（巨辰製作提供）

張莫（左起）、紀亞文、呂佳彬、林昀蒂和薛銘文。（巨宸製作提供）

客座教練黃甘霖（右）今驚喜登場。（巨宸製作提供）

《超級王牌棒球隊》教練團林其緯（左起）、方昶詠、黃忠義、黃甘霖、陳文賓、黃紹熙。（巨宸製作提供）

卓君澤擔任《超級王牌棒球隊》主播。（巨辰製作提供）

《超級王牌棒球隊》姜巧文（後排左起）、林其緯、方昶詠、黃忠義、卓君澤、黃甘霖、黃紹熙、陳文賓、許淑淨、程文欣（前排左起）、呂佳彬、紀亞文、林昀蒂、薛銘文、張莫、譚雅婷。（巨辰製作提供）

中職傳奇名將「東哥」黃忠義今（8日）帶領教練團及奧運舉重金牌女將許淑淨、「體壇周子瑜」的跆拳道選手姜巧文等人出席民視《超級王牌棒球隊》首映會，跨界挑戰棒球的許淑淨、姜巧文透露在受訓過程中，曾多次因為不滿意自己的表現而淚灑球場。

姜巧文透露有好幾次覺得自己表現太差，直接在球場上紅了眼眶，撐到下場才敢流淚，許淑淨則坦言有次因為受傷、身體不適無法上場而啜泣，「我掉過一次淚，默默地......小傷，現在已經好了，那時可能因用的肌群不太一樣，衝刺加上穿釘鞋。」姜巧文、許淑淨因為節目變得更親近，同寢室的2人也常互相安慰、打氣，姜巧文表示有時候難過，許淑淨都會溫暖安慰，但沒想到一安慰反而讓她哭得更慘，「有人安慰就會覺得有人了解我。」

總教練黃忠義談到許淑淨說：「她的表現和對她的第一印象完全相反！」黃忠義表示雖然許淑淨是舉重好手，但舉重和棒球的運用場地和訓練方式完全不同，「加上棒球有個先天條件是身材，當初並沒有很看好她（許淑淨）。」但他稱讚許淑淨不愧是拿過奧運優越成績的運動員，「從她對球場的反應，慢慢找到她的優點。」黃忠義還暴雷透露許淑淨多次拿下MVP。

現場被問到許淑淨表現最好的部分，教練團和選手們紛紛開玩笑說：「顏值！髮型！」許淑淨被問到對總教練的看法，她先笑笑說：「很溫柔...」但又接著說：「的相反。」瞬間引起哄堂大笑，工作人員透露，許多運動員在節目中被逼哭，黃忠義也坦承「絕不會因此心軟。」

對於參賽者中的4名女性選手，黃忠義表示：「這也是我們節目特別之處，如果都是男生，訓練當然會比較簡單和快速。」解釋說男女力量、身體強度還是不一樣，要如何調度女性選手的球隊位置配置，男生練習如何去協助女生、了解對方身體狀況等，都是訓練過程中的一大挑戰。

參賽者間是否會吵架或有戀情萌生？黃忠義笑說：「訓練時間太短了，只有120天，沒時間吵架和談戀愛。」至於是否擔心節目被拿來與《全明星運動會》做比較，黃忠義表示：「這不能比較，因為我們的宗旨是築夢計畫，我們的比賽還有公益性質。」

客座教練黃甘霖今也驚喜登場，聊到棒球時眼神發光充滿笑容，唯獨被問到妻子A-Lin等家庭問題時，馬上表示應該以節目為重，拒談A-Lin等相關問題，不過他也透露15歲的女兒對運動抱持相當大的興趣，「未來有可能也是往體育方向前進，但是現在訓練的方向先不透露，以後有機會會跟大家說。」

《超級王牌棒球隊》除教練團與選手陣容吸睛外，更吸引各大品牌積極參與，如：安麗紐崔萊首次贊助台灣實境綜藝、安永鮮物，XPORTS，T8K等都相當看好節目掀起全台觀眾的熱血旋風，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》本週六（9日）晚上十點民視無線台開播、本週日(10日）晚上十點LINE TV播出、巨宸製作／超級王牌棒球隊官方Youtube自7月13日起每週三中午十二點播出。