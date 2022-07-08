大陸因暫停台灣石斑魚輸入，台中市林新醫療社團法人董事長林仁卿，霸氣向全聯購買3600盒石斑魚，分贈南屯區林新與烏日區林新2院醫護、防疫人員，透過享用新鮮營養的石斑魚，補充元氣，在疫情期間提升自體免疫力，繼續為民服務，守護大家健康的堅強後盾。

林新醫療社團法人董事長林仁卿指出，響應「吃石斑魚，挺台灣」行列，善盡企業社會責任，認購3600盒，除為本土漁業盡一份心力，更希望慰勞第一線醫護及防疫人員，秉持「取之於社會、用之於社會」。

林仁卿表示，第一線防疫人員在抗疫最前線奮戰的同時，收到外界踴躍捐贈防疫相關物資，都是為醫護加油打氣，讓他很感動；這次計發送3600張兌換券給2院區的醫護相關同仁，只要到全聯福利中心台中市政旗艦店，1人可免費兌換2盒。

烏日林新醫院小兒科主任醫師孫若堯說，石斑魚肉質細軟含富蛋白質，且纖維結構較短、容易消化吸收，可降低孩童便秘發生機率，滿足其成長發育時重要選擇之一。

林新醫院營養科主任陳惠貞指出，石斑魚不僅富含優質蛋白質、膠質多、低脂肪、低膽固醇，另外也含有鐵、鈣、OMEGA-3脂肪酸等營養素，幫助減少血管收縮、降低三酸甘油脂，也可預防心臟血管疾病，提升自體免疫力。

另外，石斑魚的魚肉口感細嫩Q彈，無論是煮石斑魚湯或清蒸石斑魚，只要簡單料理就能品嘗到相當鮮甜好吃、新鮮美味的石斑魚，大人小孩都非常適合食用。