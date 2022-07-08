之前大規模染疫的富邦悍將球員、教練都順利解隔離，8日做出5上5下的人員異動，林哲瑄、戴培峰、王正棠、辛元旭及王詩聰都歸隊一軍，但今天都會先從板凳出發，捕手由蕭憶銘搭配陳鴻文。

富邦之前在短短幾天內就達到疫情停賽標準，最後共有16名一軍球員染疫，教練團中總教練丘昌榮、投手教練林正豐等人也確診，好在經過這段時間休養後都順利回到球場。

丘昌榮透露自己染疫後的症狀，有喉嚨痛、鼻塞，但症狀到第4天就幾緩解，沒想到7天過去快篩測出來還是「2條線」，只好繼續請首席教練黃泰龍暫代兵符。

今天富邦做出人員異動，林哲瑄、戴培峰、王正棠、辛元旭及王詩聰歸隊，支援的姚冠瑋、孔念恩、楊晉豪、王苡丞、戴云真回到二軍。丘總表示，5人都已在二軍練了3天，回報狀況都正常才會拉上來，但近況火燙的范國宸歸隊一軍還要再等等，說：「他昨天才向球隊報到，還需要再給他一點時間做調整。」

明天富邦繼續在天母面對味全龍，先發投手將安排洋投范米特，不過4日在台南先發僅投1局的羅力可能會中繼1局；那天面對統一獅，羅力本要挑戰生涯百勝，沒想到比賽因雨保留，當天他投1局用30球。