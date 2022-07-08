就和營業員要看盤、記者要看新聞一樣，我們做電影的，整天在看電影。

算一算，一整年，同業邀請得親自進戲院的，大約五、六十部吧。每天中午吃飯時間，公司的電視也會播放經典電影，讓年輕人體味一下電影曾經的盛世。

比如剛剛登陸火星的倪匡，他三十年寫出145部衛斯理科幻小說，超過八千萬字，為邵氏编出261部武侠片，一手開啟武俠電影黄金年代。

電影人看電影，當然看眉角，就像股市操盤手盯盤會留意到瞬間爆量、上下五檔掛單抽單變化等；我們就喜歡看哪裡「穿」（幫）了，我的同事可以眼尖看出收音桿Boom「露毛」了、演員眼睛裡有幾個灯位等如此微小的細節。

晚間受邀欣賞印尼電影《娜娜：逝水年華》，曾勇奪柏林影展最佳配角銀熊獎，獲國際媒體盛讚「猶如王家衛遇上阿比查邦」，如此唯美處理「齊人之福」之下，正宮和小三如何彼此防禦又相互攻克、進而獲得理解的艱難和複雜心緒，真是一場心曠神怡的抵達。

如導演所預言，女性是我們這個時代真正的受害者。儘管日子有毒，没有解藥，但止痛藥很多種，比如音樂、文字、風景和電影。

感謝前景娛樂的邀請。一路唱著歌開車回家途中，看到有個母親帶孩子路過水果行，吊掛著電視機裡，整點新聞正播放執政的禮義廉黨候選人陷入論文門疑雲的愁苦臉龐。

（設計對白）

母：「這是藍莓、這是草莓。」

然後手指著電視機。「這是倒霉。」

我笑了。

作者為文學奬得主

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