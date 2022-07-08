台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，多年來拍攝台灣相關影片與時事討論，推廣家鄉不遺餘力，且個性非常親民幽默，近年拍片題材邁向多元，相當受網友歡迎，他與老婆「二伯」結婚後，經常拍片並在社群分享一家4口的逗趣生活，全家人都受到網友的喜愛，沒想到日前夫妻倆宣布重要決定，認了缺錢需要大筆資金周轉，只能忍痛將住了6年的房子賣掉。

YouTuber蔡阿嘎2016年跟老婆「二伯」結婚，陸續生了2個兒子蔡桃貴與蔡波能，一家子都投入拍片工作，除了主頻道外還開了另外4個副頻道，主頻道已突破252萬訂閱數，相當受到歡迎，是台灣發展數一數二的YouTuber。

而曾經在自家尾牙對員工大方送的蔡阿嘎，近日拍片宣布重大消息，就是決定將住了6年的房子賣掉，他表示這段時間因為搬了新工作室，租金加管理費高達13萬，還擴編了員工，老婆二伯也開始了副業，這些開銷加總起來，需要大筆資金周轉，因此只能忍痛將房子賣了，但也預告近日有新夢想要去實踐，這個大計畫已在心裡醞釀了10年，讓粉絲好好期待。

事實上蔡阿嘎一家人目前居住的房子，也是他們許多影片的拍攝地點，於是趁著交屋前，他帶著粉絲們最後一次參觀每個角落，也坦言「現在想還是很捨不得」，二伯也忍不住想哭，被蔡阿嘎笑唸：「不要哭，因為妳缺錢」，影片播出後，網友們也紛紛表示真的滿感傷，但支持夫妻倆的決定，紛紛留言鼓勵「真的好感動，祝阿嘎後續事情都順利，也可以早日完成一直想做的事」、「好感傷，不過我相信阿嘎跟二伯以後會買到更好的房子！」、真的是滿滿的回憶湧現！雖然不捨，但也是阿嘎的人生新開始」。