林姓男子不滿友人借錢未還，自稱許姓男子共謀，林買紅色油漆交給許，許在去年6月25日凌晨到友人住處，朝停放屋前的計程車及機車潑灑紅色油漆及丟擲冥紙，導致汽機車及房屋地面遭油漆汙損。經友人提告，林男坦承犯行，並與被害人調解，法官以毀損他人物品罪判拘役50日，得易科罰金，可上訴。

林男不滿友人欠款未還，去年6月24日晚間到五金行購買紅色油漆1桶，交給許男在隔天凌晨到友人與母親同住房屋前，朝停在屋前的計程車、機車潑灑汽油，並丟擲冥紙，導致計程車的車身、機車坐墊及地板都由漆汙損，並具暗示將加惡害住戶恐嚇意味，導致友人等人心生畏懼而報警。

林男到案坦承不諱，並與友人等成立調解，但未依約定履行賠償責任。

法官以林男為討債，與許男基於毀損、恐嚇危害安全的犯意聯絡，推由許去潑油漆、丟冥紙，毀損計程車、機車及房屋地板的價值，同時帶有恫嚇意味的恐嚇行為，基於單一犯罪目的，密接時、地實施毀損、恐嚇等犯行，以毀損他人物品罪處斷，判拘役50日，得易科罰金。