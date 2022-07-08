終端客戶庫存待消化，導致下單動能減弱，加上去年基期較高，加工絲、尼龍廠集盛（1455）、聯發（1459）、宏益（1452）、力鵬（1447）6月營收旺季不旺；市場指出，因為通膨加劇、俄烏戰爭持續變數多，所以產業第三季營運成長恐受阻。

集盛6月合併營收8.96億元，年減2.9％；聯發6月營收1.83億元，年衰退1.92％。

第二季是加工絲傳統旺季，不過，產項100％是加工絲的宏益公布今年第二季合併營收5.1億元，比上季略為衰退。

力鵬指出，受到全球通膨影響，全球服飾廠的庫存水位上升，下單動能降緩，國內上中游紡纖廠出現訂單、出貨減少的情形，雖是旺季，仍讓第二季營運與第一季持平或小幅衰退。

集盛指出，在通膨、俄烏戰爭因素衝擊下，全球服飾消費市場景氣下滑，連帶讓廠商庫存量增加，預期，消化庫存至少要1季以上，加上去年營運基期較高，因此，今年第二、第三季的營運挑戰較多。

市場預期，國內加工絲、尼龍產業，第三季面臨的除了客戶庫存增加買盤觀望，且有通膨所造成的原料成本增加，以及電價調漲等不利因素。在訂單量不確定、生產成本增加下，加上去年同期基期高，營運成長困難度增加。