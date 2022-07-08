亨泰光（6747）受惠兩岸OK鏡出貨量明顯提升，銷售規模經濟逐步顯現下，自結6月營收5834萬元、上半年3.69億元，雙創歷史同期新高，年成長率分別為55.61％、24.14％。

因應訂單快速成長，亨泰光五股廠區的第二條全自動化產線將於第四季加入生產行列，今年底整體產能可望增加至45萬片，明年總產能可望再增加五成，將是未來營運發展的主要成長動能。

亨泰光表示，上半年度合併營收表現創佳績，主要是主力產品—夜戴型角膜塑型鏡（Orthokeratology；Ortho-K，以下簡稱：OK鏡）於兩岸市場銷售業績均大幅成長，其中因中國大陸華東地區各城市封控措施鬆綁，物流逐步恢復正常，中國大陸地區上半年度OK鏡銷售業績較去年同期大幅成長約四成。

台灣市場方面，隨著家長對學童視力健康的重視及近視防控衛教知識的普及，眼科診所及各醫院通路，每年OK鏡的銷售量均穩健成長，今年上半年OK鏡銷售業績更創下歷史新高紀錄，亦較去年同期增加約兩成。預估隨時序步入暑假，家長開始安排學童進行視力檢查及近視防控治療，台灣OK鏡出貨量可望再攀高峰。

根據台灣及中國大陸衛生單位統計，兩岸國、高中生近視人口比例均超過70％，許多家長開始關心及了解學童近視防控措施，兩岸衛生及教育單位亦重視近視防控以避免學童未來成為高度近視或眼睛病變的風險族群。

相對於其他近視防控方式，亨泰光說，OK鏡適合9-18歲近視學童使用，透過鏡片之特殊光學設計，學童只需於夜間睡覺時配戴，在全身放鬆的狀態下鏡片對角膜塑型，即可有視力矯正及延緩視力加深的效果，完全不影響白天的學習與活動，加上專業眼科醫師定期追蹤與治療，是目前學童近視防控措施中成效最佳的方式之一。受惠商機浮現，以目前訂單來看，今年OK鏡整體銷售額可望較去年成長兩成以上。

亨泰光對今年營運展望持樂觀審慎態度，主要在於台灣地區OK鏡出貨量可望維持雙位數以上的年成長率；目前中國大陸OK鏡市場滲透率僅2％，公司已完成中國大陸地區中階與高階的OK鏡經銷通路布局，近期開始啟動平價OK鏡市場計畫，中國大陸OK鏡市場將成為未來發展動能之一。