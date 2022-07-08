交通部航港局今日公布111年第2次航海人員測驗結果，1、2等船副、管輪等類科成績合格率為19.46％，其中來自基隆海事高中航海科的應屆畢業生吳妤婕，年僅18歲就通過1等船副5科測驗科目，是全國最年輕、也是首名高職應屆就通過1等航海人員測驗的考生。

航港局指出，本次測驗受國內疫情影響，到考人數及合格率均較往年低，吳妤婕以測驗總成績前5名高分通過測驗，實屬難得。

吳妤婕在學期間就展現對航海科系的熱愛及學科上的天份，高3參加全國高級中等學校技藝競賽航海職種，就成功取得第1名的好成績，獲得保送國立台灣海洋大學商船學系的資格。吳利用上大學前的空檔，當其他同學都還在準備統測升學考試時，她已在準備1等船副航海人員測驗。

吳妤婕對於自己一次就能通過5個科目的考試，也是萬分驚喜，也很感謝學校老師給她的幫助與鼓勵，自己對於數理科目很擅長，計算題都難不倒她，讀書方法是先將課本都讀過一次，再整理重點到筆記裡，透過不斷複習，就很容易融會貫通。在

航海人員測驗的科目中，她最有興趣的科目是「航海學」，她透露學校老師在上課時整理的計算題秘笈非常有用，讓她在學習上更容易理解、查表變得更簡單，觀念通了計算就很簡單。

談起選擇航海相關科系的契機，起因於一次吳妤婕與父親的閒聊，父親提到當船員可以改善家庭經濟，可以生活過得更好，讓她決心要當個優秀船員，國中畢業後就以第一志願選擇離家近的海大附中就讀，對於她的選擇，家人都很鼓勵及支持，也成為她努力的後盾。

海大附中就讀期間，航海科全班只有6個女生，同學間相處愉快，也讓她對於未來可能也是男多女少的船上工作不會感到畏懼，且充滿期待。吳妤婕已經透過學校老師了解船上的工作環境及可能會遇到的困難，但是不管是人際關係或是工作方面，她都很有信心可以一一克服，也會將阻力化為助力。

通過航海人員測驗之後，她選擇先完成大學學業後再就業，也會爭取參加航港局辦理的「海員新星培育計畫」，藉由計畫提供相關補助減輕家裡負擔，盡情享受大學生活。