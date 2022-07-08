隨著全球淨零碳排趨勢，工總理事長苗豐強今日表示，核能運用是所有企業想法一致。現在的環保意識比過去還要強，大家也真正了解環保，包含肺的保護和二氧化碳排放。

苗豐強說，核能是世界最乾淨的能源之一，企業是否會出走，不僅僅是電價是否上漲，而是我們策略的問題，是不是要一直反映下去，還是能源結構要調整比較重要。

台灣GDP成長是外銷導向，也就是說二氧化碳排放都在台灣，但是台灣能源又不夠，如果產業要移回台灣這件事情是政府的方向，但如果都移回來又外銷出去與淨零碳排是矛盾的，電的結構又不檢討會有問題的。

苗豐強說，現在人跟人的戰爭比細菌跟人的戰爭還嚴重，即便俄烏戰爭現在立即結束，但對俄的制裁如果不結束，糧食跟能源會不像話。

苗豐強很高興歐盟把核能把納入綠能，這是振奮的事情，全世界排碳問題太嚴重，如果不想辦法遲早走向滅亡。

韓國2030年核能要達到3成，苗豐強說韓國、日本很相似，別人30％、20％，我們卻是0％。