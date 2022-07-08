林智堅8日正式卸下新竹市長一職，全力衝刺桃園市長選戰，但卻被藍營粉專拿他與張善政相較，稱林是低等閩南人、重組肉，對此林智堅表示相當吃驚，難以想像藍營支持者如此操作族群對立，將會提出政見與勤跑基層來獲得選民支持。例外，日本前首相安倍晉三遇刺，林智堅對此表示驚訝，譴責暴力之餘，期待安倍晉三早日康復。

林智堅空降桃園拚市長選戰，遭藍營粉專批評是低等閩南人、張善政是高等外省人，林是重組肉、張善政是高等和牛。林智堅表示，聽到這樣的消息讓人相當震驚，很難想像台灣民主發展到今天，這樣的進步情況下，還是有這樣子少數的人，或者是說國民黨支持者，持續操作族群的對立來影響選舉。

林智堅譴責低等閩南人說法，也認為不應該在此刻台灣民主的現狀下發生，未來會最短時間到桃園，透過競選團隊共同合作，會提牛肉、提政見，也會將過去的政績來像桃園市民來說明，更會透過勤跑基層來獲得桃園市民的支持，希望用這樣的作法來揮別抹黑、潑髒水。

另針對安倍晉三發生槍擊案，林智堅表示看到新聞非常驚訝、震驚、不捨，對於這樣暴力不法的行為予以譴責，由衷期待安倍晉三能一切平安、早日康復。