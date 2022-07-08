高雄一名80歲的吳姓老翁，日前中午獨自跑出門，家屬發現後遍尋不著，趕緊到派出所通報失蹤，直到晚間民眾發現他在沿海路四段徘徊，員警將他帶回派出所後發現他手上戴有愛心手環，順利聯絡到家人，老翁家人接到通知，全家大小到派出所接他回家，2個小孫女一見到阿公立刻上前擁抱，大喊：「想阿公」。

80歲的吳姓老翁2日中午獨自跑出門，家屬發現後遍尋不著，趕緊到林園派出所通報失蹤人口，直到晚間約19時，有民眾發現在林園區沿海路四段一名迷途老翁，港埔派出所員警趕緊將人帶回去，查出他就是被報失蹤的吳姓老翁，並且透過他身上的愛心手環順利聯繫上家屬。

老翁的家屬接到通知後，全家大小全都跑到派出所，2個小孫女圍在老翁旁邊，抱著他大喊很想阿公，畫面相當溫馨，家屬表示老翁因為年老記憶力退化，常常獨自出門後就迷失方向，當天中午大門未上鎖，老翁趁著家人沒注意，獨自跑出門，所幸順利將老翁找回，平安回家跟家人團圓。