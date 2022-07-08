彭博社8日報導，台積電第2季營收為5,341億新台幣，約179億美元，高於市場預估的5,190億新台幣。台積電最新季報比預期好，表示電子產品需求沒有想像的那樣糟糕。

從這家美國蘋果最為倚重的晶片製造商上季業績來看，也可稍稍撫平市場擔憂的心。因為，在這個高達5500億美元規模的全球半導體產業，一度傳出是否已出現需求疲弱以及成本飆升等問題。無獨有偶，韓國三星電子7日也宣布，上季營收可望大增21%。

海通國際證券(Haitong International Securities)預估，台積電2022年的營收成長空間，若以美元計價的話，可望上看3成並達標。由於售價上漲以及蘋果將要推出新產品，台積電第3季的營收可望超乎預期。

這家全球最先進的矽晶片製造業者，已從自己最重要的客戶嘗到不少甜頭。像是在過去1年半期間，蘋果陸續推出5款自行設計晶片。而隨著汽車更聰明且更進化，台積電也不會放過車用晶片這塊大餅。

關於晶片短缺有好消息傳出，汽車業者表示，關鍵零組件不夠的現況有所改善，因為晶片交貨的時間，6月份時提早了一天。台積電在8日收盤價上漲2%左右，不過，2022迄今還是大跌26%。

彭博社也指出，目前晶片較強勁的需求，還是以高效率運算以及汽車產品為主。至於智慧型手機的需求則是較孱弱，大概要等到第4季時，才有可能改善。