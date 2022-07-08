蕾雅瑟杜透露看劇中屍體因為太逼真而嚇壞。（車庫娛樂提供）

克莉絲汀史都華飾演國家器官登記處職員。（車庫娛樂提供）

維果莫天森透露被導演的表現手法嚇壞。（車庫娛樂提供）

2022坎城影展競賽片、《變蠅人》科幻恐怖名導大衛柯能堡（David Cronenberg）睽違八年最新劇情長片作品《未來犯罪》（英文片名：Crimes of the Future）即將在台上映，本片邀請《幸福綠皮書》維果莫天森 （Viggo Mortensen）、《007：生死交戰》蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、《史賓賽》克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）等實力派演員共同演出。

故事描述世界上流行一種會讓身體長出奇怪器官的病，而一名表演藝術家將切除這些器官作為表演噱頭，本片在坎城影展首映時，僅放映15分鐘就有觀眾嚇到逃離影廳，想見其駭人程度。

事實上，在《未來犯罪》世界首映前，大衛柯能堡就預料到會有觀眾中途離席，他認為這跟坎城影展的觀眾組成有關，「很多人只是為了出名或紅毯而來。他們不是影迷。他們不熟悉我的電影。所以他們很有可能中途離席。」大衛柯能堡表示，當年他的《超速性追緝》在坎城影展首映時，也有很多觀眾中途離席，而這並不會讓他感到難過，他比較擔心觀眾覺得電影無聊，「我有一些在坎城影展放映過的作品，沒有人中途離席，但也沒有人關心它。這是非常讓人沮喪的。」

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《捍衛戰士：獨行俠》近日在全球大賣，大衛柯能堡近日受訪時爆料，當年他其實有受邀執導《捍衛戰士》，但是他最後婉拒了，「《捍衛戰士》是關於美國軍事的主題。沒錯，我喜歡機械，我喜歡汽車，我喜歡飛機。但軍事並不是我有興趣執導的主題。而且至少要花兩年的時間去拍。」

坎城影后蕾雅瑟杜在《未來犯罪》中飾演外科醫生「凱普莉絲」，是維果莫天森飾演的表演藝術家「唐瑟」的戀人兼表演搭檔。事實上，蕾雅瑟杜當初受邀演出的角色是國家器官登記處職員「提姆莉」，凱普莉絲則預計由奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）演出，但是後來她因為《雷神索爾：愛與雷霆》檔期衝突而退出，這個角色才落到蕾雅瑟杜身上。至於提姆莉，最後由克莉絲汀史都華擔綱，而蕾雅瑟杜在片中的演出也廣獲各界好評。

維果莫天森和蕾雅瑟杜都是相當資深的演員，但是大衛柯能堡這位「肉體恐怖大師」的表現手法還是把他們嚇壞了，尤其是電影最後的解剖場面。「當我看到布拉肯（片中角色）的屍體時，我很害怕，」蕾雅瑟杜心有餘悸地說：「那看起來非常真實且令人震驚。」維果莫天森也有同樣的感受。「當你第一次看到他躺在那邊時，確實會令人有些不安。」他說：「整個劇組都很安靜。你知道它不是真的。但是它看起來真的非常真實。」

《未來犯罪》故事描述一種名為「加速器官症候群」的疾病在世間蔓延，當紅表演藝術家唐瑟（維果莫天森 飾）樂於擁抱這種疾病，他的身體中長出了各種意想不到的新器官，他和搭檔凱普莉絲（蕾雅瑟杜 飾）將移除這些器官當作表演時的噱頭，因此讓政府單位盯上他。《未來犯罪》將於8月5日在台上映。