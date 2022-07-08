受惠於航太相關訂單回流，接單能見度到明年第一季，台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）8日公告，6月自結合併營收為新台幣10.84億元，較去年同期增加48.87％，累計自結合併營收為57.78億元，較去年同期增加52.85％。

榮剛6月營收10.84億元，較5月成長5.84％，並創下史上第三高紀錄。榮剛表示，主要是受惠於第一、二季接單滿載，且產品售價提升所致，其中高毛利產品包括4系、6系功能型不鏽鋼及ESR、VAR出貨比重皆有所增加，帶動營業毛利金額繼續創新高。榮剛營收已連續4個月維持10億元以上，第三季營運表現可望繼續延續佳績。

在接單方面，榮剛指出，航太產業客戶已回流開始下大單，日前也已接收到系統廠洽談年單的需求，能源及油氣產業需求則維持一貫的平穩。近期合金原料雖然下跌，但是榮剛在手訂單已達年底，且銷售單價已與客戶談定，獲利不受影響，公司將趁合金原料下跌補進低價庫存。此外，航太、能源、油氣等高毛利產品較不受原料下跌影響，訂單可望持續增加。綜合這些因素，公司有信心今年第三、四季及明年第一季的獲利仍將繼續維持成長局勢。