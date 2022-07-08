興櫃關鍵製程設備大廠旭東（4537）4、5月部分產品受到大陸封控影響遞延至6月出貨，加上客戶對面板設備需求強勁，在昆山廠恢復正常生產後，6月營收繳出歷史第三、同期新高的4.45億元佳績，月增1.64倍、年增1.08倍。

雖然今年以來，面板報價受到通路商庫存調整及通膨造成需求下滑影響，處於下跌趨勢，但在韓系供應商相繼退出LCD面板業務，以及陸廠資本支出相對受控下，供給面相對健康。旭東是全球少數具備可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，具有一站式整合服務優勢，台系、陸系面板廠皆為其客戶。

面板廠陸續進行產能調控，有效降低供給後，根據TrendForce公布7月上旬面板報價顯示，已有部分電視面板規格開始止跌，其餘尺寸跌勢也普遍收斂。展望未來，在產業結構相對健康的情況下，仍有多項亮點帶動面板相關設備需求，包括車用面板市場規模至2024年達100億美元，年複合成長率8.1％，以及全球OLED電視出貨量預計2022年將增長23％至800萬台，產值近一步擴增至12.8％等，新技術、新應用將帶動面板設備需求。

展望2022年，旭東積極投入研發更具成本競爭力之面板自動化產線，目前不論在面板設備及自行車設備領域，在手訂單皆優於去年同期，今年業績有望維持成長態勢。