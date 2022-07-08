一年一度萬安45號演習，將於7月25日下午1時30分至2時登場，為了提高民眾危機意識及重視各項防空作為，新北市蘆洲警分局今(8)日上午10時於分局4樓禮堂辦理「111年軍民聯合防空（萬安45號）演習協調會」，希望藉由事前充分的溝通與協調，讓本次演習更加完善。

「111年軍民聯合防空（萬安45號）演習協調會」由分局長張國哲主持，參加協調會的單位有蘆洲區公所、五股區公所、八里區公所、轄內各級機關學校、消防分隊、全聯有線公司及轄內各主要路段商家、加油站、金融機構及義警、民防等協勤民力。

蘆洲警分局指出，本次萬安45號演習，將實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等實作演練，轄區內人、車在演習警報發放後，應按規定遵守警察及民防人員之指揮，就近實施疏散避難，警方呼籲民眾，切勿於演習期間在室外觀望徘徊。

萬安演習之目的在於提醒國人要有居安思危觀念，隨時提高警覺，惟有平時多一分準備，戰時才能少一分傷害，分局長張國哲提醒本次萬安演習重要性，及利用智慧型手機下載 APP及新北市「ipolice」APP查詢防空避難處所，目的提升全民國防整體力量與抗敵意識的展現，以確保人民生命財產安全，演習視同作戰、期盼這次演習各單位都能夠全力以赴，以圓滿達成本次演習任務。