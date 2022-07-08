擁有「護國神山」稱號的台積電，因薪資和待遇優渥，讓不少人擠破頭都想進去工作。一名台積電模組副工程師（MAE）分享每日行程，指出自己從早到晚不是工作就是吃飯，引起同行共鳴，還有網友淚訴感情也受到影響，「女友交了幾個但沒空見面都被甩了」。

一名模組副工程師2日在網路論壇Dcard發文分享，在台積電工作後，每天就是起床、吃早餐、上班、下班、吃宵夜和營養品、睡覺不斷重複，好奇其他人的日常生活是不是也是這樣，「有人能分享自己目前的狀況嗎？」

貼文一出，同行們深有同感，「台積工程師，6點起床、6點半到公司、晚上9點半左右下班、吃個晚餐、洗澡睡覺」、「生活分享：起床、上班、下班、洗澡睡覺；假日幾乎不出門」、「大家都這樣，你並不孤單」。

還有網友淚訴，「上班下班、上班下班、放假睡覺，女友交了幾個但沒空見面都被甩了，下班放假也只有同事沒朋友，人生根本可以快轉40年。看大學同學開餐廳請員工顧現場，月休20多天賺得比我多好幾倍，懷疑我人生在幹嘛？」

不過也有人表示，「我跟你差不多，但下班後會去運動，運動很重要，可以讓工作效率、氣色、心情、睡眠品質提升蠻多的，休假也會跟朋友或女友出去走走跟吃美食，不喜歡把自己關在家裡面」。