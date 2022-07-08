黃健忠確診新冠肺炎之後自主隔離在家中，不過他依然每天勤發臉書，利用網路跟支持者搏感情。(張茂雄攝)

年底的澎湖縣馬公市長選舉原本熱鬧滾滾，有4個人表態參選，分別是國民黨呂永泰、民進黨黃健忠、無黨籍洪長青、鄭清發，不過6月29日洪長青因為心臟問題緊急後送台灣治療，同一天黃健忠也因為COVID-19確診在家自主隔離。有趣的是洪長青7日順利轉到一般病房，黃健忠又是同一天出關開始跑行程，2人因是烏崁人，遇此巧合地方政壇也議論紛紛。

洪長青上月底因心臟突然不舒服，經三總澎湖分院進行電腦斷層，發現有主動脈剝離的狀態，當時即由空勤總隊直升機緊急後送高雄榮民總醫院，在醫療團隊細心的照顧跟治療，病情漸趨穩定，在7日轉往一般病房休養，據了解，澎湖縣議員藍凱元要洪長青安心靜養一個月，他的競選總部正加緊裝潢施工中，預計9月份可以完工，競選團隊也正常運作，選舉相關活動在洪長青出院就會就緒進行。

已獲民進黨提名參選的黃健忠，上月29日快篩確診之後自主隔離在家中，不過他依然每天勤發臉書，利用網路跟支持者搏感情。黃健忠目前身體狀況良好，屬輕症，他7日出關時向馬公市鄉親表示，居隔這幾天多方思考馬公市的未來建設方向，也對下一步團隊要做的事情，向專家學者多方請益，未來馬公新力量將會提出政見與願景，讓馬公成為一座幸福的海洋城市。

國民黨提名呂永泰的競選辦公室目前暫定於澎湖縣黨部，如國民黨完成縣長提名的程序之後，屆時應該會一起設立競選總部，以最節約的方式打贏年底九合一選戰。另一位無黨籍馬公市長參選人鄭清發，則以鴨子划水默默耕耘基層，由於鄭是政壇老將，馬公市各鄰里都有特定的支持樁腳，據說他已經走過3遍，且橘黃色的「信任」看板，掛滿馬公市每一個社區的重要路口，他的爆發力不容小覷。