資深媒體人周玉蔻因於去年5月疫情3級警戒期間，在疫情指揮中心公布確診人數前，搶先在臉書爆料確診人數，還預告AZ、莫德納疫苗抵台時間，網友認為周女洩漏疫情訊息，企圖影響股價，告發周涉嫌違反《證券交易法》。台北地檢署雖認為周女搶先爆料行為不妥，但難認有影響股價情事，不起訴周女。案經再議，台灣高檢署8日審核後認為無理由，駁回再議，周獲不起訴確定。

周女在去年5月16日，在疫情指揮中心當天發布疫情調查結果前，在個人臉書PO文「207！還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」，搶先在指揮中心發布確診人數前爆料，遭人告發散播有關疫情謠言，涉嫌違反《傳染病防治法》。

此外，周女另在去年5月16日、18日分別在臉書上，貼文預告「今天的獨家好消息：疫苗（AZ與莫德納）五月底、六月中旬，分批抵台！」，不久後周刪除「AZ與莫德納」部分敘述文字，仍被網友截圖告發散布謠言來影響股價，涉嫌違反《證券交易法》。

檢方調查後認為，周女搶先爆料，易造成指揮中心困擾，行為不妥，但無法認定周散播疫情謠言；另周預告的疫苗抵台時間，即便去年5月14日到5月底股價上升，仍無法認周貼文內容能影響股價，且具備「足以影響一般理性投資人投資決定」之「重大性」要件，尚不構成違反《證交法》，上月將周不起訴。

其中周女被告發的違反《證交法》部分，檢方雖處分不起訴，但依法仍須依職權送高檢署再議，高檢署經審核後認為再議無理由，今駁回北檢再議，周獲不起訴確定。