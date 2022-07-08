無黨籍機械工程師吳盛聖8日上午宣布參選苗栗縣長。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

2022年苗栗縣長選舉再出新奇兵，出身苗栗市的機械工程師吳盛聖，8日上午宣布以無黨籍身分參選苗栗縣長，吳盛聖提出新苗栗10大優質經濟建設、10大福利政策與18鄉鎮市建設藍圖計畫等政見，並秉持感恩與造福子孫的理念，競選期間倡議三不行動「不攻擊、不抹黑、不造謠」，展現君子風範，用心贏得選民認同。

吳盛聖出生在苗栗市，從大倫國中、苗栗農工、亞東工專，到國立勤益大學，專攻機械科目，畢業後投入職場，從機械繪圖員做起，歷經助理工程師、研發工程師到研發部長，曾任TCL全球研發中心研究所所長及中外合資企業高級副總裁，產業歷練相當豐富且完整。

吳盛聖在8日上午舉辦參選記者會，他表示，參選縣長初衷源自多年在外打拼，感念對故鄉深切的情懷，自覺應當在人生最佳狀態時，反饋建設家鄉。自我期許以企業家的遠見與執行力，帶領苗栗全縣升級，讓縣民「吃的安心、住得放心還要賺得開心」。

吳盛聖表示將號召組建團隊，走訪18鄉鎮，結合各地人文風情、地形地貌與在地相對交通要點、關鍵戰略位置等元素，策劃符合國際趨勢的新苗栗願景，其中包含「新苗栗十大優質經濟建設」、「新苗栗十大福利政策」與「18鄉鎮市建設藍圖計畫」等。

吳盛聖強調，團隊將秉持感恩與造福子孫的理念，並在競選期間倡議三不行動「不攻擊、不抹黑、不造謠」，展現君子風範，用心贏得選民認同。競選團隊誠摯邀請志同道合的鄉親站出來，共同攜手擘劃苗栗下一代願景。