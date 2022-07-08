針對電價上漲是否助長企業出走潮，工總理事長苗豐強今天表示，比起電價問題，重新檢討能源結構較為重要；他也指出，樂見歐盟將核能納入綠能的議案，畢竟排碳問題太嚴重，再不想辦法，世界會走向滅亡。

歐洲議會日前通過歐洲聯盟所提，將天然氣和核能投資列入永續綠色能源的議案，以鼓勵相關投資。

工總下午舉行「產業碳中和聯盟成立大會」，苗豐強會前接受媒體訪問。關於台灣倚重核能可能性，他表示，過去大家對環保意識與現在不同，現在更重視，從對自己身體、肺，以及全世界二氧化碳排放角度來看，「只有核能最乾淨」。

針對台灣電價上漲、能源政策爭論，企業出走潮有無可能發生，苗豐強認為，企業會出走，不光是因電價上漲，電價上漲與通膨連結，但「真正問題不是這次（電價）漲價」，而是應從能源結構重新檢討較為重要。

苗豐強表示，很高興看到歐盟終將把核能納入綠能，「這是非常振奮的事情，大家都曉得，現在排碳問題太嚴重，世界若再不想辦法，會走向滅亡」。

此外，日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市幫參議院議員候選人助選時遭槍擊，呈現心肺功能停止狀態；日本股市在前首相遇刺後，漲幅收斂。

針對日本情勢動盪對台灣影響，苗豐強表示，與政治較有關係，經濟是經濟，政治是政治，他認為，不會波及到台灣經濟。（編輯：楊蘭軒）1110708