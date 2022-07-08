四分衛今在中山堂彩排，為明天的演出做準備。（粘耿豪攝）

第24屆台北電影節頒獎典禮9日舉行，8日下午率先進行典禮表演團體四分衛的總彩排，主唱阿山表示很榮幸可以擔任演唱嘉賓，小時候媽媽曾帶自己來典禮會場中山堂看電影，現在換四分衛站上中山堂舞台演唱，同時也因為疫情影響，明天終於可以好好唱歌給大家聽，心情非常開心。

阿山跟台北電影節也算有淵源，他2018年跟邱澤在電影《誰先愛上他的》演出一對同志情侶，當年邱澤一舉拿下影帝，他則在台下觀禮，今年輪四分衛上台表演，彷彿一切歷歷在目。另今年邱澤跟許瑋甯結婚升格人夫，阿山被團員虎神虧銀幕前男友已死會，阿山說知道這個消息很開心，其實私下也曾約邱澤打排球，但邱澤一直都很忙。

明天四分衛將演出5首跨越兩個世紀的電影主題曲組曲，用他們獨特的搖滾樂風詮釋〈酒矸倘賣無〉、〈抉擇〉、〈魯冰花〉、〈盡在不言中〉、〈I Love U〉。虎神說其實他跟阿山本來就是學美術的，原本有機會成為美術老師，當年看了電影《魯冰花》，年輕的美術老師到鄉下教育偏鄉孩童的故事，讓他印象深刻，所以對於能演出〈魯冰花〉相當有感觸。