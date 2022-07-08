金門兒童第2劑疫苗已有598人完成接種，圖為接種前相關檢查作業。 （縣府提供）

金門今(8)日新增161例新冠確診，累計6243例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(8)日新增161例新冠確診，累計6243例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(8)日新增161例新冠確診，累計6243例。兒童第2劑疫苗已有598人完成接種，基礎劑覆蓋率約17.98％，縣府繼續追蹤己施打疫苗的學童狀況。

金門地區新增161名確診，累計6243例，目前收治中70例，其中無症狀或輕症65例，中症5例；死亡1例；確診者居家照護859例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者185人，目前居家隔離399人，解除居家隔離194人。

縣府表示，兒童第2劑疫苗應接種同廠牌疫苗，不可混打。統計至今天中午，5歲至11歲BNT兒童第2劑疫苗，累計接種人數598人，基礎劑覆蓋率約17.98％，縣府將繼續追蹤己施打疫苗的學童狀況，各衛生所也會根據期程持續接種。

縣府提醒，家長應攜帶兒童的健保卡、疫苗接種卡(小黃卡)、意願書，依學校通知的時間、地點陪伴孩子前往接種，以提升兒童的保護力。另因故無法配合學校規劃接種時間或旅臺的學童，可洽金門醫院或各鄉鎮衛生所預約接種。