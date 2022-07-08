施名帥在劇中激動吐血坦言罹絕症盼完成遺願。（時創影業提供）

袁艾菲飾演陳庭妮閨蜜。（時創影業提供）

熱播戲劇《愛情發生在三天後》劉冠廷和陳庭妮2人感情備受「輿論」檢視，有不少網友對劇中輿論所帶來的衝擊深具同感，貴婦擔當李相林在直播中暗示陳庭妮飾演的寧幼竹已與「演藝圈三高男」有「愛的結晶」，造成網友議論，飾演劉冠廷老婆的謝沛恩還歇斯底里質問：「你女朋友懷孕了，是你的嗎？」讓陳庭妮恨不得捶肚證明自己絕對還沒要當媽。

對於網友輿論，陳庭妮表示通常會忽略網路霸凌和不理智的留言，「若真的看到，我會先檢視自己，如果自己行得正，就自行消化，然後『Let it go！』」她認為透過直播向對方道歉風險高，「大家七嘴八舌，有很多看法，有時會弄巧成拙，讓彼此間更多誤會，是風險很大的方式。」不過她也相信有許多人認為這樣很酷，笑言：「可能我活得比較古代一點吧，偏好低調一點的邏輯和想法。」

此外，施名帥在所飾演的「辣手」，用一場惡作劇導致好友陳庭妮和劉冠廷離散，在得知自己罹患絕症恐怕已時日未多後，決心動用好友力量讓男女主角再次相遇。談到飾演癌症患者，施名帥表示過去也演過一些同樣狀況的角色，但這次的篇幅最長，所以又特地做了功課，「身邊有一些親友罹癌，從生理和心靈上去了解他們。」他也感謝導演馮凱對表演呈現的想法很清楚明確，加上劇組人員和其他演員的幫助，讓他不感到辛苦地順利完成角色。

袁艾菲則在劇中為安撫好友陳庭妮和劉冠廷忙得團團轉，戲外也見不慣朋友被欺負，曾大膽替朋友在社群打抱不平，她無奈說：「結果對方還揚言說要告我！」戲裡外都是「正義感爆棚」的個性。