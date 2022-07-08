前日本首相安倍晉三今（8日）傳出在日本演講時遭受槍擊，民進黨立委林俊憲表示，安倍晉三雖然已經卸任，但他仍然是日本政界最有影響力的人物之一，更是「印太戰略」構想最早的奠基者。他強調，政治人物只是民意匯聚成的化身，消滅一個人並不會讓他背後代表的廣大人群害怕而消失，反而會因憤怒而更加壯大。

林俊憲稍早透過臉書表示，攻擊民主國家的政要毫無意義，因為關鍵是站在他背後的無數人。今天上午安倍晉三遇刺的消息震驚海內外，目前仍然在搶救中，希望他能渡過險境。

他強調，安倍晉三雖然已經卸任，但仍然是日本政界最有影響力的人物之一，因此接下來週邊乃至日本國內的局勢，需要密切注意。或許很少人知道，現在常常在新聞上看到的「印太戰略」構想，最早的奠基者便是安倍晉三。

此外，安倍晉三早在2006年他就提出了「自由與繁榮之弧」，主張與日本同樣享有自由民主價值的國家加強合作，接著又延伸出「亞洲民主安全之鑽」，加強美日印澳間的合作，至此今日的印太戰略已見雛形，也是他一直努力的目標。

林俊憲說，從今日的眼光回頭看，實在不得不佩服安倍晉三的遠見，10幾年前就預測到當今的世界局勢，甚至比美國早一步佈局，包括TPP也是在這套戰略下誕生。安倍晉三也比任何人更明白台日之間唇亡齒寒的道理，在他任內兩國關係越來越緊密，成為世間少見的良善循環。

林俊憲表示，目前尚不確定兇手的動機為何，但不難想像他對安倍晉三的施政或言論應該有某些不滿，縱使如此，刺殺民主國家的政治人物是最無效、最愚蠢的做法，因為政治人物只是民意匯聚成的化身，消滅一個人並不會讓他背後代表的廣大人群害怕而消失，反而會因憤怒而更加壯大。

他最後提及，隨著國際局勢越來越趨於分化，不同價值觀的人群之間對立升高，往後類似的事件或許在世界各地都有可能出現。尤其台灣面臨許多境外勢力侵擾，對於政要的維安更要特別注意，不讓少數極端分子有機可乘。