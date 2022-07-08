屏東縣長潘孟安（前排中）指出，家樂福屏東店8日率先開賣龍虎斑、青斑及截切的龍膽石斑，全台360餘間店陸續上架。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安（中）指出，家樂福屏東店8日率先開賣龍虎斑、青斑及截切的龍膽石斑，全台360餘間店陸續上架。（謝佳潾攝）

陸禁台石斑後，屏縣府積極拓展通路協助養殖戶，既與全聯合作後又與家樂福連上線，屏東店8日率先開賣龍虎斑、青斑及截切的龍膽石斑，全台360餘間店陸續上架，而除內銷通路大開外，外銷也捎來好消息，下周起開始銷日出貨。

屏東縣長潘孟安指出，屏東是全台最大石斑魚養殖地，產量占全台4成，所以當陸頒禁令後，縣府馬上啟動相關機制協助養殖戶度難關，除媒合4間加工廠協助截切等作業外，最重要的就是拓展國內外通路，不能再陷於單一市場的危險中。

為此，縣府積極媒合大型量販店談合作，既與全聯談成500噸交易量、並於4日前全面上架後，又與家樂福搭上線，潘孟安樂道，家樂福的量至少也有500噸，且其需求會更大，後續看漲中，非常看好彼此間的合作。

潘孟安在家樂福屏東店化身一日店長，拿起活跳跳的新鮮石斑魚認真叫賣道，7月是石斑產量高峰期，加上新品上架有促銷價，截切的龍膽石斑99元就買得到，青斑、龍虎斑1尾也只要199元，現在買石斑最划算，買一尾賺一尾。

潘孟安強調，家樂福屏東店是率先全台開賣，其餘306餘間店將陸續上架，縣府預估，到8月前的凍存量約1600多公噸，會調節到冬季時銷售，至於銷往日本的石斑魚也將於下周陸續出貨，此外也推出網購雙平台，除有「防疫屏安箱」網購外還與「環球online」合作推出石斑專區，打造多元銷售通路。

家樂福表示，近年家樂福鼓勵「吃當季、吃當地」，所以石斑魚就是很好的商品，在實體販售前已先網路團購試水溫，僅3天就賣出5000尾，可見商機很大，家樂福即日起電商、實體全面啟動，用行動全力支持農漁產品。