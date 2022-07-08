縣長徐榛蔚宣布太魯閣馬拉松受理報名，12月10日開跑。（王志偉攝）

本屆賽事獎牌設計，持續以希臘馬拉松的黑色跑者，代表永不停歇、自我挑戰精神。（王志偉攝）

2022雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，將在12月10日開跑，今年選手名額開放13000人，報名於今晚6時起跑，要搶名額手腳要快。主辦單位今年仍不提供一次性水杯及寶特瓶，選手成績亦改用電子檔下載，還結合公益，希望選手參與舊鞋送到非洲活動，讓路跑活動兼具環保與公益。今年也因考量疫情，仍未開放國外選手報名，如遇到疫情或不可抗力因素，將會延後到明年2月18日辦理。

路跑界年度盛事，這幾年由雲朗觀光掛名贊助，比賽日期12月10日，分組有全程馬拉松（42.195km）、半程馬拉松（21.0975km）、逍遙馬拉松（12km）、快樂馬拉松（5km）總共4個組別，其中全馬名額開放3000人、半馬5000人、逍遙馬3000人、快樂馬2000人報名，共計13000名，報名從今天晚間6點開搶，報名期限到8月6午夜24點報名截止，報名請上2022雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松官網https://www.taroko-marathon.com.tw/。

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有高山、縱谷、海岸等自然資源，與其他環太平洋島嶼同樣具備發展成為國際觀光渡假勝地的條件。歷年舉辦的「太魯閣峽谷馬拉松」超過萬人參加賽事，運用太魯閣峽谷得天獨厚的景色，將路跑運動融入其中，傳遞給民眾健康、環境保護的生活價值觀。

2022太魯閣峽谷馬拉松報名今天正式啟動，由雲朗集團冠名贊助，結合公益、健康、綠色、環保及永續，今年持續號召民眾捐贈舊衣及舊鞋，送至非洲繼續使用；同時活動停發一次性紙杯，改為環保杯具，縣府也加贈每人一件衣保袋，提供參賽者放置衣物，讓活動更健康、更環保。

雲朗觀光集團總經理盛治仁說明，賽事時間預定12月10日，今年仍不提供跑者一次性水杯及寶特瓶裝水，大會繼續提供跑者環保水杯，另紙本成績證明及選手秩序冊亦改用電子檔供選手自行下載，垃圾減量愛護地球，也讓太魯閣峽谷馬拉松轉化為一個大型的綠色馬拉松。

主辦單位提醒，12歲(含)以上民眾，中籤繳費完成後，須於2022年11月18日 24：00前上傳COVID-19疫苗接種證明黃卡(至少3劑，2022年11月18日前施打)至賽事報名網站，經大會檢核無誤後，才會寄送選手參賽物資，活動當日選手憑號碼布入場。另報名活動5歲以上快樂馬(5公里)兒童，上傳COVID-19疫苗接種證明黃卡(至少1劑，2022年11月18日前施打)，參賽物資如期寄送。

今年邀請氣象主播兼中華奧會運動與環境委員會委員王淑麗擔任活動代言人，王淑麗透過錄製影片表示，台灣運動減碳相較國際來說還有很大空間需要努力，然有開始就可創造希望。太魯閣馬拉松也是台灣唯一在國家公園舉辦的馬拉松賽事，更具有帶頭示範效應。

為讓選手與家屬賽後到花蓮旅遊，大會與花蓮遠雄海洋公園合作，自2022年12月8日至12日5天，選手本人憑號碼布，現場出示身分證件(或健保卡)，即可享免費入花蓮遠雄海洋公園（門票價890元），隨同選手入園親友，享有門票優惠價590元，最多限4人。

包括花蓮縣議員魏嘉彥、吳東昇、李秋旺、笛布斯．顗賚、台灣電力公司花蓮營運處長李淑芬、台鐵運務段長吳金添、花蓮縣體育會理事長汪錦德等人共同歡迎熱愛路跑的夥伴，親身體驗在地的好山好水好空氣，一起參與這場盛事，共同見證花蓮魅力風情。