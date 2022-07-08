群聯(8299)6月合併營收為新台幣52.84億元，年成長3%，創單月同期新高上半年營收達新台幣333.91億元，年成長16%，創同期新高。

群聯指出，與去年同期比較，6月份SATA與PCIe SSD控制晶片總出貨量成長將近3%，工規控制晶片總出貨量成長將近103%，持續穩定成長。此外，年度累計至6月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量年增長率超過36%，記憶體總位元數出貨量(Total Bits)也成長將近3%，均刷新歷史同期新高。

群聯電子執行長潘健成說明，過去將近2年的期間，由於疫情因素導致民眾的生活與工作型態改變，各電子產業均出現大幅度的需求成長，包含PC桌上型電腦、NB筆電、Tablet平板電腦、Smartphone智慧型手機、Cloud Server雲端伺服器、與Gaming遊戲機等，也因此全球迎來了久違的半導體超級景氣榮景，市場一片歡呼。然而，這樣的榮景，卻也因為疫情再度爆發所衍生的區域性封城、戰爭不確定性、油價攀升、以及通貨膨脹等因素，導致全球性的需求放緩。

潘健成接著強調，群聯對於市場的供需波動一直是習以為常的，市場沒有永遠的榮景或是永遠的衰退，最重要的是如何在萬變的市場中，乘風破浪，帶領公司及團隊披荊斬棘，並在穩定中持續追求成長茁壯。