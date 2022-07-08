電子零組件代理商安馳科技（3528）6月營收達5.52億元，較上月及去年同期成長1.75％及5.73％；累計上半年營收為32.11億，年減0.65％，主因原廠晶片供應並不穩定，上半年出貨集中以工廠自動化與遠端遙控相關的高階整合方案為主。

安馳表示，受到全球疫情及晶圓代工產能吃緊影響，ADI及Xilinx原廠晶片持續缺貨，為協助下游客戶降低疫情對生產營運的影響，公司今年上半年主要提供客戶高階自動化測試設備及遠端即時傳輸相關整合方案，協助客戶提升工廠自動化及遠端智慧監控管理效能，今年上半年工控自動化應用相關產品出貨量較去年同期明顯成長。

從代理產品線來看，安馳今年上半年多媒體產品線出貨量較去年同期提升近五成，主要包括譜瑞、聯陽、Valence等代理產品線，應用於5G高速傳輸、遠端智慧監控、多工視訊會議及影音串流傳輸等利基型市場的產品。從終端應用面來看，公司今年上半年自動化測試設備、工業電腦及國防航太等相關應用產品的出貨量亦穩步提升。

安馳指出，公司今年將持續推出高整合度的智慧製造方案，協助客戶加速實現智慧工廠，降低人力需求及外在環境對生產營運的影響。其中，Xilinx近期推出的新產品線Kria自適應系統模組SOM，主要應用於機器視覺、智能鏡頭、工業安全等端點運算應用市場；ADI產品線亦推出高階震動監控系統（CbM）等，主攻遠端智慧監控市場，均可望於下半年陸續進入量產階段。公司今年並將拓展金融科技、精準醫療及儲能環保等利基型應用領域產品，維持公司中長期穩健發展動能。