國內新冠肺炎今增311例中重症個案，值得注意的是，一名兒童重症個案為7歲女童，未曾確診新冠肺炎，6月底突然發燒、紅疹，當時PCR檢驗仍為陰性，但血清N抗體為陽性，顯示近期曾染新冠肺炎，符合兒童多系統發炎症候群（MIS-C）診斷標準。對此，台大兒童醫院感染科主任黃立民表示，因治療MIS-C須即時投藥，以降低死亡率及後遺症，「指揮中心應將之列為教案，發函各醫學會籲臨床醫師儘速驗血清抗體，把握最佳治療期。」

指揮中心今表示，兒童重症個案再增1例，為7歲女童罹患MIS-C，該女童未曾確診新冠肺炎，但同住家人曾在5月23日快篩陽性，當時女童快篩陰性；女童在6月1日接種1劑疫苗，6月29日發燒、全身紅疹、嘔吐、腹瀉、活力及胃口下降，7月3日到急診發現有結膜炎、頸部淋巴結腫，發炎指數及肝指數升高，懷疑為MIS-C。女童住院時間使用免疫球蛋白及類固醇治療，PCR仍為陰性，但血清N抗體是陽性，顯示近期曾感染新冠肺炎，符合MIS-C診斷標準，現仍治療中。

黃立民今表示，實務上確實可能出現快篩與PCR檢驗均為陰性，但卻是MIS-C患者，「由於MIS-C死亡率為1～2成，且治療後可能有神經系統、心肺功能受損的後遺症，儘速投予免疫球蛋白、類固醇等治療藥物非常重要。」

黃立民建議，此個案應列為教案，由指揮中心發函各醫學會，提醒臨床醫師注意未曾PCR確診者也可能MIS-C的現象，若有疑慮可先做血清抗體檢測、確定是否為陽性，「儘速投藥對於兒童的生命、未來身體功能均相當重要。」