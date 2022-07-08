日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭的競選活動中背後遭槍擊，據NHK報導，安倍一共中了兩槍，1槍在右頸，而另一槍在左胸。國際事務專家賴岳謙認為，安倍是派系老大，最支持民進黨，對民進黨來講，恐失去日本政壇最有力的靠山。

國際事務專家賴岳謙8日在《新西蘭華人電視台TV28》節目中表示，安倍是派系老大，最支持民進黨，他在國際場合和日本政壇政治性演講，都主張台灣進入國際社會，甚至支持台灣往獨立方向走。安倍並且給繼任者施壓，要求主張「台灣有事就日本有事」，所以牽制了現任首相岸田文雄。

賴岳謙認為，這麼強勢的派系領袖，繼任的派系領袖恐怕沒有安倍這麼強大的政治理念，反而會考量現實利益，派系跟民進黨維持關係的方向，變化不會大，但是強度絕對不一樣。只要強度不一樣，岸田文雄的決策空間就大一點，可以緩和跟中國大陸的關係。對民進黨來講，失去日本政壇最有力的靠山。

郭正亮補充說，日本是東方政治，很講究輩分，麻生和安倍的弟弟的政治影響力和輩分就差很遠。