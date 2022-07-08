台北市副市長彭振聲、蔡炳坤昨率隊拜會內政部次長花敬群，討論大巨蛋消防審查等議題；內政部表示，大巨蛋煙控現場試驗計畫仍有安全疑慮，將依遠雄提出資料送請7月委員會審議；但會後北市府表示，大巨蛋煙控模擬審查，自去年6月送內政部，到第2次審查已剩6項意見，昨日內政部稱審查委員提出多達61項意見，令北市甚感不解。

對此，蔡炳坤表示，針對大巨蛋安全把關無庸置疑，昨天去的訴求是希望大巨蛋進行的審查，營建署既然已經完成，就只差一張認可通知書，希望核發變更建造，讓大巨蛋可以先行施工，至於煙控模擬審查，就按照專業審查。

蔡炳坤透露，昨天對話的結果，中央提到7月21日就會做煙控模擬審查，將和營建署的認證一起核發，最後市府也認為，那就再等兩周，反正也等很久了，希望這件事情可以從行政上做一個比較圓滿的推動。

至於第三次審查委員提出高達61項意見，但內政府卻說僅15項，蔡炳坤說，從資料看到61項，我們的立場是尊重專業，只是希望審查可以加速，從2006年至今，大巨蛋已超過16年，而大巨蛋所處的位置不僅是東區到信義區這帶還有文化的軸帶，在安全無虞情況下希望盡快完成。

此外，蔡炳坤說，中央也表示明年2023年台灣燈會將辦在這區，希望能讓審查通過，不管幾項都好，審查不是我們審查，如何規定都尊重，希望可以讓該完成的先完成，但既然要合在一起核發，是否能即時審查，讓審核盡快通過。