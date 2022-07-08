中華射箭代表團結束世界盃巴黎站後，停留法國進行移地訓練，全力備戰18日開始的哥倫比亞站。本站拿下女子團體反曲弓金牌的台灣女將士氣高昂，團隊默契更是升級，「享受比賽」最重要。

女團的沙場老將「雷母」雷千瑩表示，大家在巴黎站的默契更上一層樓，加上蠻多人都是第一次到巴黎，享受美食就成為大家的休閒娛樂。喜歡甜點的紫穎已變成大家的「白老鼠」，要去吃甜點前先讓她去嚐嚐，好不好吃看她的表情就知道。

至於先前在韓國站拿下個人女子銅牌的邱意晴則提到，因自己個性比較安靜，剛到國訓中心時還不太敢跟學姐講話，但這幾次跟著學姐一起出國征戰，越來越清楚跟學姐互動的模式，現在已經敢跟學姐閒話家常，慢慢開始理解學姐口中的「享受比賽」氛圍。

面對龐大壓力的國際賽，大家有不同的放鬆方式，郭紫穎平時會看 《Poppy Play Time 》、《Five Nights at Freddy's》等驚悚遊戲實況直播轉換心情，喜歡跟別人一起嚇到的感覺，但不敢玩恐怖遊戲。

邱意晴則是透過畫畫讓自己放鬆，把腦中想到的畫面透過簡單的素描記錄下來，有助自己調整比賽節奏。雷千瑩則是透過與企業母隊的隊友們聊天，不僅維持感情也轉換心態，雷母補充因有企業聯賽的支持，選手們才能有更多機會磨練，在國際場上拿下好成績，所以要特別感謝聯賽與母隊新北凱撒的支持。

本周（9、10日）企業射箭聯賽將進行第九與第十輪的賽事，暫居首位的台南射箭隊是否會延續團隊氣勢，還是去年霸主新竹市愛山林搶回龍頭？歡迎大家本週前往國立體育大學射箭場欣賞精彩絕倫的企業射箭聯賽，或透過中華企業射箭聯盟臉書收看直播，替我國射箭好手加油打氣。