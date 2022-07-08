新北市鶯歌鳳鳴地區過去常有積水問題，尤其是流經的東門溪，因坡度平緩常有廢水淤積的問題，不僅影響鶯歌鳳鳴，也使桃園龜山工業區長期飽受淹水之苦。為了改善積淹水問題，新北市和桃園市一同規畫「鳳鳴滯洪池計畫」，不過因原物料暴漲，總經費也從3億餘元暴增至5.13億元，地方擔憂完工期程連帶延宕。

東門溪全長約8.2公里，大多流域屬桃園範圍，溪流中段約800多公尺流經鶯歌鳳鳴區域，由於東門溪坡度平緩，新北段溪流平均坡度僅有0.317％，導致多數廢水淤積在鶯歌，且位在桃園的上游區域沒有設置汙水下水道系統，常有廢水排入溪流，不僅桃園龜山工業區近年飽受東門溪氾濫淹水之苦，鶯歌鳳鳴住戶也長期飽受溪水惡臭困擾。

為解決淹水、惡臭問題，新北市水利局、桃園市水務局2019年規畫鳳鳴滯洪池計畫，將在鳳鳴公四公園設置6萬噸滯洪量體的滯洪池。不過，隨著原物料上漲，整體工程較原先估算的3.47億元暴增至5.13億元。

由於鳳鳴重劃區近年湧入大量人口，地方也盼滯洪池工程能加速進行，並帶動周邊發展。市議員廖宜琨表示，鳳鳴重劃區近年湧入大量人口，預計新增3至4萬人移入，雖然市府有改善鶯桃路等地的區域排水，但梅雨季仍容易淹水，還是希望工程儘速完成，也希望市府考量在周邊設置地下停車場、公托公幼的設施，使大鳳鳴、龜山地區民眾生活更便利。

市議員蘇泓欽表示，鳳鳴滯洪池上方也將設置近3公頃的公園，有望成為鶯歌指標公園，但是一切都需要等滯洪池工程完工，希望市府確定滯洪池規畫後，召開地方說明會，打造出符合地方民眾需求的公共設施。

對此，水利局表示，滯洪池目前正辦理細部設計，雖然經費受物價指數波動影響，但會積極向中央爭取全額補助，預計今年底完成工程發包，工期約2年，將依水利署設計及預算核定期程辦理。

新工處表示，由於鳳鳴滯洪池公園面積較大，目前正同步辦理整體公園的可行性評估，後續將視評估結果，考量是否採促參或自建的模式。