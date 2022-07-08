林智堅將新竹市府局處同仁歡送小禮放入後車廂，表情傷感。（邱立雅攝）

林智堅的父母（右起）參加他卸任交接儀式，林媽媽情緒難忍落淚。（邱立雅攝）

林智堅卸下新竹市長一職準備轉戰桃園市長選舉，在8日最後一天任期中，新竹市府舉辦代理市長宣誓就職暨交接典禮以及感謝歡送會。內政部長徐國勇、立法委員柯建銘以及多位議員、校長、市府一級主管及里長皆出席。林智堅致詞時語氣傷感，他感謝市民朋友給他機會，讓他為自己熱愛的家鄉新竹奮鬥，台下林媽媽也忍不住落淚，讓林智堅趕緊上前安慰，用雙手為母親拭淚。

林智堅回顧2014年12月25日就職當日，他說在同樣的空間、同樣的場景，當時的他是充滿熱情、理想但生澀的市長，8年過去了，雖然自己頭髮白了、皺紋也多了，不過更有經驗、更有自信、也更加成熟，「謝謝市民朋友給我這個機會，讓我可以為自己熱愛的家鄉、新竹奮鬥」。

林智堅表示，旅美職棒選手大谷翔平曾說「要做，就做別人做不到的事。」新竹市許多在過去被視為不可能或做不到的，這8年來在市府團隊齊心努力下，完成許多不可能的任務，像是打通公道三、興建兒童醫院、新建市立棒球場、總圖、竹科X，團隊更爭取到攸關下一個50年發展的重要建設，如五楊高架向南延伸、新竹輕軌、大車站計畫、新竹台大分院新竹醫院湳雅院區擴院等。

林智堅也特別感謝前副市長沈慧虹、代理市長陳章賢，柯建銘總召，始終在新竹市最需要的時候，給予大力支持，更感謝蔡英文總統、蘇貞昌院長與中央執政團隊、地方議員這一路相挺，他說，「這8年的期間，能夠和各位一起共事，改變新竹，是我這一生的榮耀，也是最美好的時光」。

徐國勇表示，林智堅執政以來政績亮眼，新竹的進步改變，市民都有看到，祝福林智堅心想事成，繼續造福更多民眾。柯建銘則表示林智堅是他政治上最好的夥伴，從智堅當助理到現在22年來，共同做的事，就是讓新竹更加偉大、更加進步。代理市長陳章賢則指出，8年來和林智堅以及市府團隊一起努力，完成一項又一項不可能任務，他相信市政一定可以無縫接軌，代理期間也會以市民第一、建設優先，為市民福祉努力。

市府同仁也為林智堅準備歡送會，由局處長與同仁送上鮮花、卡片。陳章賢更送上新竹州廳速寫畫，表示兩大意涵：首先感謝林智堅市長帶領團隊在新竹州廳打拚、翻轉新竹市。其次，桃園與新竹過去都由新竹州廳管轄，祝福林智堅市長從州廳出發到桃園，傳承新竹隊精神。