和大(1536)6月合併營收6.83億元，創歷史單月營收新高，月增11.54％，年增32.48％；第二季合併營收為19.3億元，季增21.78％；累計上半年合併營收35.15億元，年增8.2％。和大指出，3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5％～10％，再加上台幣匯率影響，已大幅改善整體毛利率，第二季起獲利將逐季走高。

因應2025年電動車新世代的來臨，電動車有機會超越傳統燃油車款，歐美各國甚至訂下2030年停產燃油車的目標，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，6月30日正式啟動嘉義五廠新建工程開工動土典禮，嘉義五廠佔地14,193坪，預計興建建築面積8,185坪，總樓地板面積9,718坪，規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，預計投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠在加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億元以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，未來全產能將可突破百億目標。

和大今年預期疫情因素如缺料、缺櫃、缺工、缺外包等應可陸續獲紓解，再加上第一季及第二季都分別調漲售價，樂觀預期毛利率及獲利將可逐季上揚。